Адміністрація морських портів планує витратити понад 8 мільярдів на ремонти і оновлення флоту

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" у 2024 році використало на капітальні інвестиції лише 305,7 млн грн, або 37% із запланованих на рік коштів (829 млн грн).

Водночас на найближчі роки держпідприємство планує витратити на капітальні інвестиції понад 8 млрд грн, розповів голова АМПУ Олександр Семирга в інтерв’ю USM.

Він зазначив, що понад половину коштів на капітальні інвестиції становитимуть власні кошти АМПУ, решту фінансування планують залучити у міжнародних партнерів через держпрограми.

Голова АМПУ додав, що основними пріоритетами будуть ремонт і модернізація інфраструктури, оновлення флоту з придбанням нових суден замість втрачених, пошкоджених або морально застарілих, а також цифровізація та спрощення процедур.

"Ми чітко усвідомлюємо, що всі процеси, які стосуються реконструкції чи будівництва складних гідротехнічних споруд займають роки, а побудова будь-якого судна займає від одного до трьох років. Після перемоги однозначно буде максимально збільшене навантаження на порти, виклики лише зростатимуть. Тому важливою частиною є не лише, безпосередньо, інфраструктурні проєкти, а й розвиток цифровізації, спрощення адміністративних процедур і впровадження новітніх технологій, над інвестиціями в які також активно працюємо", – зауважив Олександр Семирга.

Раніше повідомлялось, що Кабмін планує віддати в концесію порт "Чорноморськ": конкурс планують оголосити до кінця року.