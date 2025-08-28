Землевласники на орендарі з початку року сплатили 25,5 мільярдів земельного податку. Це на 16% більше, ніж торік

Землевласники та орендарі земельних ділянок в Україні за січень-липень 2025 року перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю, що майже на 15,9%, або на 3,5 млрд грн, більше, ніж за відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 22 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Найбільше коштів було сплачено платниками:

Дніпропетровщини – 4,5 млрд грн,

Києва – 3,7 млрд грн,

Одещини – 2,2 млрд грн,

Львівщини – 1,7 млрд грн.

Плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

На початку серпня повідомлялося, що за користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк" було сплачено понад 1 млрд грн – ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".

Також стало відомо, що з часу відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року станом на липень 2025 року було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу сільгоспземель площею 636 тис. га на загальну суму 30,4 млрд грн.