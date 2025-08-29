Один із найгірших результатів у історії: Частка росіян із заощадженнями опустилася до мінімуму за 3,5 року

Частка росіян, які мають хоч якісь заощадження, опустилася до мінімуму за 3,5 року. Лише 34% позитивно відповіли на запитання, чи мають вони заощадження, які дозволять протриматися якийсь час у разі втрати основного доходу.

Про це пише The Moscow Times.

Як випливає з результатів опитування російського фонду "Громадська думка", серпневий результат – один із найгірших в історії та мінімум із січня 2022 року. При цьому, за офіційною статистикою, зарплати та доходи населення в Росії зростають.

У першому півріччі реальні наявні грошові доходи населення РФ (із поправкою на інфляцію і після обов'язкових платежів) були на 7,8% більше, ніж роком раніше, випливає з даних Росстату. Середня зарплата у червні вперше перевищила 100 тис. руб., протягом року вона збільшилася на 15%, а реальному вираженні – на 5,1%.

Кошти росіян у банках щороку додають приблизно 10 трлн руб. У липні вони зросли на 0,8 трлн руб. або 1,3% до 61,1 трлн руб. на 1 серпня.

При цьому зростаючі доходи розподіляються нерівномірно: нерівність теж збільшується – майже 70% усіх доходів населення РФ одержують 40% найбільш забезпечених росіян.

Згідно з опитуванням, у серпні 7% респондентів описали своє матеріальне становище "грошей не вистачає навіть на харчування", а ще 18% – "на їжу вистачає, але не вистачає на купівлю одягу та взуття". Найпопулярнішу відповідь протягом багатьох років – "на купівлю одягу та взуття грошей вистачає, але не вистачає на купівлю великої побутової техніки" – у серпні обрали 34%.

У липні повідомлялося, що фінансової "подушки безпеки" на випадок втрати роботи немає у 38% працюючих росіян. Водночас серед тих, хто має заощадження, 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% – від одного до двох, 12% – від трьох до шести і 7% – від пів року до року. Лише 6% опитаних повідомили, що їхні заощадження дозволять їм прожити без зарплати понад рік.

повідомлялося, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

Також стало відомо, що російські компанії, які зіткнулися з погіршенням фінансового стану на тлі уповільнення економіки, почали відмовлятися від виплати бонусів та премій співробітникам. Кожен третій працівник, який раніше отримував винагороди, повідомив, що за останній рік розмір додаткових виплат був урізаний або їх зовсім перестали нараховувати.