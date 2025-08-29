Борги українців за комуналку перевищили 100 мільярдів, – Держстат

Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги.

Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 млрд грн та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях, повідомляє БізнесЦензор. із посиланням на дані Держстату.

Для порівняння, наприкінці 2021 року борг перевищував лише 81 млрд грн, таким чином за час повномасштабної війни він збільшився на 25,6 млрд грн або +31,6%.

Зазначимо, що найбільші суми боргу припадають на постачання теплової енергії та гарячої води – 35,2 млрд грн (33% загальної заборгованості) та потачанная газу – 32,3 млрд грн (30,3%).

Решта боргу за ЖКП розподіляється наступним чином:

електроенергія – 17,1 млрд грн (16%);,

холодна вода – 10,2 млрд грн (9,5%);

управління багатоквартирним будинком – 8,8 млрд грн (8,3%);

вивезення сміття – 3,1 млрд грн (2,9%).

Раніше повідомлялось, що Кабмін продовжив виплати на проживання для частини переселенців ще на пів року.