Борги українців за комуналку перевищили 100 мільярдів, – Держстат

Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги.

Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 млрд грн та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях, повідомляє БізнесЦензор. із посиланням на дані Держстату.

Для порівняння, наприкінці 2021 року борг перевищував лише 81 млрд грн, таким чином за час повномасштабної війни він збільшився на 25,6 млрд грн або +31,6%.

Зазначимо, що найбільші суми боргу припадають на постачання теплової енергії та гарячої води – 35,2 млрд грн (33% загальної заборгованості) та потачанная газу – 32,3 млрд грн (30,3%).

Читайте також: Тарифи на газ та електроенергію в Україні становлять лише половину ринкових, – МВФ

Решта боргу за ЖКП розподіляється наступним чином:

  • електроенергія – 17,1 млрд грн (16%);,
  • холодна вода – 10,2 млрд грн (9,5%);
  • управління багатоквартирним будинком – 8,8 млрд грн (8,3%);
  • вивезення сміття – 3,1 млрд грн (2,9%).

Раніше повідомлялось, що Кабмін продовжив виплати на проживання для частини переселенців ще на пів року.

борг (1907) Україна (53) українці (22) комунальні послуги (348) Держстат (1451)
Повышайте ещё тарфы, придурки
показати весь коментар
29.08.2025 13:06 Відповісти
Вони не придурки, вони хтять у валюті заробляти, як і раніше...тварини
показати весь коментар
29.08.2025 13:23 Відповісти
так все просто, підняти тарифи так на відсотків 150%, додати дотацій ахметці і всім таким самим, і зразу всі заплатять в той же день, з великою вірою в країну мрій і низьких тарифів та великих зарплат.
показати весь коментар
29.08.2025 13:16 Відповісти
Всі ті борги повинні бути списані під час війни!
показати весь коментар
29.08.2025 13:16 Відповісти
Кому я винен- я пробачаю)
показати весь коментар
29.08.2025 13:18 Відповісти
Срочно Ахметову мільярд з бюджету на нову яхту!
показати весь коментар
29.08.2025 13:16 Відповісти
У країні де мінімальна зарплата менше прожиткового мінімума це закономірно! "Країна мрій"!
показати весь коментар
29.08.2025 13:19 Відповісти
так вам її і дають щоб потім ви віддали її назад
показати весь коментар
29.08.2025 13:28 Відповісти
Ну що Зєля, пенсіонери отримують платіжки і вже не отримують інфаркти?
показати весь коментар
29.08.2025 13:19 Відповісти
А ви ще комуналку підвищіть.
Ніх-я не роблять, але 600 грн їм кожний місяць заплати.
показати весь коментар
29.08.2025 13:20 Відповісти
В Херсоні ,Запоріжжі та інших прифронтових містах нема сенсу її платити взагалі, сьогодні дім є, завтра може не бути. А лідору все нейметься повоювати до перемоги.
показати весь коментар
29.08.2025 13:21 Відповісти
борги нараховують вчасно навіть тим хто на тот і житло розбите,є ролики де люди охрінівають від платіжок,ось тому і не об'явили війну щоб грабувати та знищувати неселення
показати весь коментар
29.08.2025 13:31 Відповісти
" ...та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях ...".

Разсмішили кловани ... там теж ЗЕвлада борги якось вираховує ? Цікаво - як?
показати весь коментар
29.08.2025 13:22 Відповісти
Пам'ятайте!
Кожен з вас президент!!!
Але за комуналочку платити треба!
🤭😆😂
показати весь коментар
29.08.2025 13:22 Відповісти
ахметка мало вкрав?
показати весь коментар
29.08.2025 13:25 Відповісти
Хай українці не переймаються .Чиновникам вистачить

У липні середня https://tsn.ua/********/serednia-zarplata-chynovnykiv-zrosla-de-platiat-naybilshe-2899715.html зарплатаукраїнських чиновників зросла до 62,6 тисячі гривень. Це на 27% більше, ніж у січні, коли середній показник становив 49,3 тисячі гривень.
показати весь коментар
29.08.2025 13:27 Відповісти
що таке управління багатоквартирним будинком=??????? ці жкх нічого не роблять роками (за всю комуналку платимо натряму водоканалу теплоенерго дтку вивозу сміття і за газ)
показати весь коментар
29.08.2025 13:29 Відповісти

