Американська Exxon Mobil спрогнозувала зростання світового попиту на газ до 2050 року

Глобальний попит на природний газ очікувано збільшиться більш ніж на 20% до 2050 року порівняно з 2024-м, насамперед завдяки промисловості, що заміщуватиме вугілля, та покриттю приросту споживання електроенергії у країнах, що розвиваються.

Про це йдеться в річному прогнозі Exxon Mobil, повідомляє БізнесЦензор.

На цьому тлі, компанія планує наростити видобуток на 18% у найближчі п’ять років.

Щодо нафти, за оцінками Exxon, попит після 2030 року стабілізується, але залишатиметься вище 100 млн барелів на добу до 2050-го.

Частка нафти й газу у світовому енергобалансі через 25 років становитиме 55% (на 1 відсотковий пункт менше, ніж у 2024-му). Водночас довгостроковий попит на бензин скоротиться на 25% через поширення електромобілів, тоді як попит на дизель і авіагас залишиться високим.

Exxon підкреслює, що досягнення кліматичних цілей ООН до 2050 року потребує доступніших технологій і збалансованої політики, аби уникати цінових стрибків та збоїв постачань. Компанія прогнозує зниження глобальних викидів CO₂ до 27 млрд тонн у 2050 році, що приблизно на 25% менше поточного рівня, але все ще близько вдвічі вище від цільового показника.

Раніше повідомлялось, що Goldman Sachs спрогнозував падіння цін на нафту до $50 за барель до кінця 2026 року.