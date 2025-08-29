Експосадовцю "Нафтогазу" оголосили підозру у завданні збитків на 26 мільйонів, – ЗМІ

ДБР спільно зі СБУ повідомили про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз України" Віталію Щербенку.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

За даними слідства, посадовець передчасно підписав договір оренди адмінбудівлі в Києві, через що компанія близько трьох місяців сплачувала оренду, не маючи змоги заїхати до нового приміщення через ремонт.

Завдані державі збитки оцінюють у понад 26 млн грн. Кваліфікація – ч. 2 ст. 364 ККУ; санкція передбачає до шести років ув’язнення.

Зазначається, що Віталій Щербенко очолював напрям енергоефективності та управління майном у групі "Нафтогаз" у 2015–2022 роках, у 2019-му – очолив дивізіон "Теплоенергетика", нині – голова президії ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі".

Раніше повідомлялось, що ДБР нарахувало майже 600 пов’язаних з "Лісами України" кримінальних справ, а загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень.