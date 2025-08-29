Стратегічна рада схвалила портфель державних інвестицій на 2026 рік. Що до нього увійшло?

Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави (ЄПП) на 2026 рік.

Портфель сформовано на основі Середньострокового плану пріоритетних публічних держінвестицій на 2026–2028 роки, до нього увійшли 89 проєктів та 60 програм, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві уточнили, що зокрема йдеться про 75 діючих проектів та програм, які фінансувались у 2025 році, а також 74 нових проєктів та програм у різних сферах.

Найдорожчим (за орієнтовною вартістю) є проєкт "Енергоатома", який планує будівництво енергоблоків №5 та №6 з американськими реакторами на майданчику Хмельницької АЕС. Орієнтовну вартість його реалізації оцінили у 534,64 млрд грн.

Проєкт з удосконалення системи управління відходами від руйнувань, будівництва та знесення оцінено у 520 млрд грн, програму модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод – у 500 млрд грн, розвиток громадського електротраснпорту та інфраструктури – у 486,13 млрд грн, програму покращення питного водопостачання – у 350 млрд грн, програму енергомодернізації підприємств ТКЕ – у 292,4 млрд грн.

"Єдиний проектний портфель відображає ключові державні пріоритети та вперше об’єднує як програми, так і проєкти публічних інвестицій. Найближчим часом їх можна буде побачити на платформі DREAM. Це зробить використання бюджетних коштів більш прозорим, посилить довіру громадян та міжнародних партнерів і відкриє нові можливості для інвестицій – зокрема і через механізми публічно-приватного партнерства", – прокоментував схвалення ЄПП очільник Мінекономіки Олексій Соболев.

У Мінекономіки зазначають, що під час формування ЄПП було застосовано нові підходи для всіх етапів управління публічними інвестиціями:

встановлено більш чіткі вимоги до підготовки та оформлення проектів та програм;

запроваджено удосконалені критерії оцінки, що враховують стратегічну доцільність, фінансову обґрунтованість та соціально-економічний ефект.

Як повідомлялося, у липні Кабмін затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026–2028 роки, у якому визначено 12 пріоритетних галузей та 51 пріоритетний напрям для публічного інвестування, що стали основою формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026-2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:

214,7 млрд грн – у 2026 році;

197,2 млрд грн – у 2027 році;

169,4 млрд грн – у 2028 році.

Публічні інвестиції будуть забезпечені за рахунок: