"Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із "Дніпровською політехнікою"
Ректор технічного університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний повідомив про запуск спільної програми подвійних дипломів із "Дніпровською політехнікою".
Про це Поважний заявив під час виступу на форумі Forbes University, що відбувся в Києві.
"Ми уклали меморандуми про співпрацю з Київською та Дніпровською політехніками. Наразі з Дніпровською розробляємо програму подвійних дипломів. Це важливий крок до зміцнення інженерної освіти та розширення можливостей для студентів", – сказав Поважний.
За словами ректора, "Метінвест Політехніка" реалізує модель, у якій бізнес не лише інвестує в освіту, а й безпосередньо бере участь в управлінні навчальним процесом, виступаючи справжнім партнером. Представники компанії залучені до викладання, розробки програм та роботи над бізнес-кейсами зі студентами.
Також Поважний звернув увагу на проблеми середньої освіти, зокрема з точних наук. Університет співпрацює з професійно-технічними закладами, надаючи експертизу програм, розвиваючи лабораторну базу та створюючи додаткові освітні можливості.
Окремо ректор виділив стипендіальну систему. Зокрема, кращі студенти можуть отримати стипендії у розмірі до 10 тис. грн, включно зі стипендією генерального директора.
"Ми не просто готуємо фахівців, а формуємо лідерів. Після першого випуску вже створена асоціація випускників, яка включає не лише студентів, а й представників адміністрації університету та бізнесу", – додав Поважний.
Форум Forbes University зібрав 36 спікерів – представників уряду, бізнесу, українських і закордонних вишів. Група "Метінвест" виступила генеральним партнером заходу.
"Метінвест Політехніка" була заснована групою "Метінвест" у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.
Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.
Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.
