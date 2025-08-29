У Львові хочуть відремонтувати магістральні дороги в борг

У Львові планують провести поточний ремонт на критично важливих магістральних дорогах, де є великий транспортний потік, а покриття знаходиться у незадовільному стані. Однак місто буде відтермінувати оплату за виконані роботи на кілька років.

Відповідну умову буде вказано в тендерній документації, йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

За словами першого заступника мількоо голови Львова Андрія Москаленка, із початком повномасштабної війни Росії проти України у Львові повністю призупинили будь-які капітальні ремонти, зокрема і ремонти доріг.

Водночас багато робіт, які були відремонтовані 10-15 років тому, починають руйнуватися.

"Поки ми говоримо про пошкодження верхнього шару асфальту. Якщо ми не відремонтуємо верхній шар цього року, то через рік-два нам доведеться ремонтувати дорогу повністю. Це велетенські збитки для міста. Тому ми кілька місяців напрацьовували ініціативу ремонту дороги із відтермінуванням оплати на два роки", – розповів Москаленко.

Він додав, що на ринку є компанії, які можуть робити ремонт за свої кошти й почекати з оплатою.

Найближчим часом у мерії Львова планують оголосити тендер на поточний ремонт вулиць таким способом:

вул. Стрийська (від УКУ до межі міста, та від вул. Стрийської, 86, до межі міста – тобто дві сторони вулиці). Довжина цих відрізків 10,8 км, або 108,4 тис. кв. м;

вул. Городоцька (від вул. Виговського до Скнилівського мосту). Довжина відрізку – 2 км;

Героїв УПА (від вул. Залізняка до вул. С. Бандери). Довжина – 1,4 км.

Зараз вартість ремонту за 1 м по кожній вулиці коливається, адже все залежить від виду робіт, які там потрібно зробити. До прикладу, десь треба просто профрезувати верхній шар і покласти новий, а десь потрібні ґрунтовніші роботи, зазначили в Львівській міськраді.

Відтак ремонт майже 11 км на вул. Стрийській буде коштувати 130 млн грн, тобто 12 млн за 1 км. Натомість капремонт коштував би вдвічі дорожче – 22-25 млн грн за 1 км.

Також Львівська міська рада нещодавно затвердила програму поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на території Львівської міської територіальної громади у 2025-2030 роках. Відповідно до цієї програми мешканці й бізнес можуть ініціювати ремонт конкретної дороги, частково профінансувавши роботи. Частка такого співфінансування повинна становити не менше 30% від загальної вартості ремонту.

