БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відновлення України
146 0

Агентство відновлення завершило ремонт 6 ключових доріг на Дніпропетровщині. ФОТО

дороги

У Дніпропетровській області завершились роботи по відновленню на восьми автомобільних дорогах, важливих для евакуації, перевезення гуманітарних вантажів, оборони та військової логістики.

Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Йдеться про траси, що з’єднують Запорізьку, Харківську та Дніпропетровську області, а також про дороги територіального значення. Загальна протяжність відремонтованих ділянок – близько 200 км.

Дороги
Дороги
Дороги
Дороги

Також зазначається, що до робіт було залучено понад 20 ремонтних бригад. Відновлено покриття загальною площею 196 905 м² – виконано ліквідацію вибоїн і ремонт суцільними картами.

Як повідомлялося, у березні Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Наприкінці квітня уряд виділив ще 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг, а у травні Кабмін перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Автор: 

дороги (1598) ремонт (1515) відновлення (400) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (82) Дніпропетровська область (266)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 