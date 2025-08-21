Агентство відновлення завершило ремонт 6 ключових доріг на Дніпропетровщині. ФОТО

У Дніпропетровській області завершились роботи по відновленню на восьми автомобільних дорогах, важливих для евакуації, перевезення гуманітарних вантажів, оборони та військової логістики.

Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Йдеться про траси, що з’єднують Запорізьку, Харківську та Дніпропетровську області, а також про дороги територіального значення. Загальна протяжність відремонтованих ділянок – близько 200 км.









Також зазначається, що до робіт було залучено понад 20 ремонтних бригад. Відновлено покриття загальною площею 196 905 м² – виконано ліквідацію вибоїн і ремонт суцільними картами.

Як повідомлялося, у березні Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Наприкінці квітня уряд виділив ще 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг, а у травні Кабмін перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.