В Ірландії примусово ліквідували компанії, які залучали гроші для російського бізнесу

В Ірландії примусово закрили компанії, які раніше залучали мільярди доларів для російських банків та держкорпорацій. Так, цього тижня їх було виключено з реєстру компаній через відсутність директорів: ірландські управлінці залишили ради невдовзі після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Про це пише ірландське видання Independent, передає The Moscow Times.

Серед ліквідованих – компанії, пов'язані з великими банками.

VTB Eurasia була створена для операцій з російським ВТБ і в 2012 році розмістила облігації на $2,25 млрд. Transregional Capital кредитувала "Транскапіталбанк", який у 2022 році був внесений до списку санкцій OFAC за сприяння обходу обмежень. Sovcom Capital випускала папери для "Совкомбанку": на кінець 2020 року в обігу залишалося облігацій на $600 млн, проте в жовтні 2024 року їх лістинг на $300 млн із погашенням у 2030 році було скасовано. Також прибрали із реєстру компанію OIM ABS, дочірню структуру Qiwi Bank. Вона розміщувала облігації у євро та рублях. Сам Qiwi Bank у 2024 році втратив ліцензію за рішенням Центробанку Росії.

Серед постраждалих також є великі інфраструктурні російські держкомпанії.

Зокрема, була закрита RZD Capital, заснована у 2008 році, яка займалася залученням коштів для РЖД (оператор російських залізниць, – ред.). До 2020 року через неї було випущено облігацій на $6,7 млрд, частина яких мала термін погашення аж до 2031 року. Компанія не змогла знайти нових директорів через ризик санкцій.

Без ірландської "дочки" залишився ВЕБ. Заснована ним у Дубліні у 2010 році VEB Finance залучила $30 млрд через облігації. До кінця 2020 року активи цієї компанії включали $3,7 млрд непогашених кредитів.

