Жнива-2025: Аграрії намолотили майже 32 мільйони тонн зерна нового врожаю

Станом на 29 серпня в Україні обмолочено 6,9 млн га, що становить понад 61% усіх площ під ранніми зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 28,37 млн тонн збіжжя.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Основна частка зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – обмолочено з 5 млн га, з яких зібрали майже 22 млн тонн;

ячмінь дав 5,16 млн тонн із понад 1,34 млн га;

гороху зібрали 585 тис. тонн при обмолоті 262 тис. га;

решту 746 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.

Найвищі показники збору зерна традиційно демонструє південь: Одеська область зібрала майже 3,45 млн тонн, обмолотивши 1,1 млн га.

На Вінниччині намолочено майже 2,4 млн тонн зерна, з 424 тис. га. Кіровоградщина звітує про 2,2 млн тонн зі 534 тис. га, а Хмельницька – зібрано 2,1 млн тонн з площі 300 тис. га.

Читайте також: Жнива-2025: Аграрії почали збір врожаю соняшника та сої

У Мінекономіки додали, що майже завершилася кампанія зі збирання ріпаку, якого зібрано майже 3,2 млн тонн із майже 1,3 млн га. Також фермери почали збір соняшнику з площі 15,4 тис. га та урожаєм 13,2 тис. тонн, та сої – 10,4 тис. тонн (7,3 тис. га).

Для порівняння, торік станом на 29 серпня українські аграрії намолотили понад 33 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 21,76 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 459 тис. тонн. Серед олійних ріпаку було зібрано 3,4 млн тонн, соняшнику – 419 тис. тонн та сої – 382 тис. тонн.

Раніше повідомлялось, що у Мінекономіки оновили прогноз врожаю на 2025 рік. Скільки Україна збере зерна?