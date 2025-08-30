Вчені із США та Китаю розробили новий метод переробки пластику на компоненти пального
Міжнародна команда науковців повідомила про перший одноетапний процес, що перетворює змішані пластикові відходи, зокрема проблемний ПВХ, на бензинові вуглеводні та соляну кислоту за кімнатної температури й атмосферного тиску.
Над цією розробкою спільно працювали дослідники з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії США, Колумбійського університету, Технічного університету Мюнхена та Східно-Китайського педагогічного університету, повідомляє NV.UA з посиланням на дані в журналі Science.
Процес потребує значно менше енергії та обладнання, ніж традиційні технології, та придатний до масштабування. Він поєднує дехлорування ПВХ та апсайклінг в одному циклі: за температури 30°C досягнуто 95% перетворення м’яких ПВХ-труб і 99% – жорстких ПВХ-матеріалів та кабельної ізоляції. Для суміші ПВХ і поліолефінів при 80°C ефективність становила 96%.
Отримані продукти переробки – компоненти бензину, хімічна сировина та соляна кислота, яку можна використовувати у водоочищенні, фармацевтиці, металургії, харчовій та нафтогазовій галузях.
Автори підкреслюють, що метод працює на реальних, змішаних і забруднених фракціях відходів, що відкриває шлях до промислового впровадження та розвитку циклічної економіки на тлі накопичення понад 10 млрд тонн пластикових відходів у світі.
