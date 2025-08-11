Український бізнес – у важкому становищі, держава має домовитися про відтермінування екомита СВАМ, – голова UMEDA

Завдання українського бізнесу наразі – не модернізація, а виживання, тому держава має досягти домовленостей щодо відтермінування європейського мита СВАМ.

Про це заявила членкиня правління Клубу мерів, директорка Українського агентства муніципального економічного розвитку (UMEDA) Юлія Чуфістова, передає УНІАН.

"Наша промисловість розуміє, що СВАМ буде обмежувати їх у майбутньому. Але зараз бізнесу і так важко, тож не потрібно ставити їм додаткові перепони. Якщо ми можемо їх трошки обійти або відкласти, то було б набагато краще. Бізнесу зараз дуже важко виживати. Їм не до цих кліматичних змін, на жаль. Вони виживають просто на рівні виробничому", – пояснила Чуфістова.

Вона зауважила, що одночасно з відтермінуванням СВАМ можна обговорювати з бізнесом створення певних підготовчих умов для модернізації.

Як повідомлялося, раніше німецьке видання Tagesspiegel писало, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.