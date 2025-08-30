Апеляційний суд США визнав глобальні мита Трампа незаконними, – Bloomberg

Федеральний апеляційний суд (Federal Circuit) загальним рішенням 7 голосів проти 4 підтримав висновок суду першої інстанції про те, що президент США Дональд Трамп перевищив повноваження, застосувавши глобальні тарифи через закон IEEPA, який не надає права запроваджувати мита.

Водночас судді дозволили залишити тарифи чинними поки судовий розгляд продовжується, повідомляє Bloomberg.

Судді також повернули справу до нижчої інстанції, аби та переглянула, чи може блокування поширюватися на всіх, а не лише на сторони спору.

Відповідне рішення суду підтримало невизначеність на ринку щодо того, чи тарифи залишаться в силі. Наразі адміністрація Трампа може відразу звернутися до Верховного суду або чекати нового вердикту суду міжнародної торгівлі.

Білий дім наполягає, що тарифи законні, і всі чинні мита зберігаються. Водночас суд послався на "доктрину важливих питань", наголосивши, що для таких рішень потрібна чітка згода Конгресу, якої в IEEPA немає.

Таким чином, під ризиком опинилися так звані "глобальні тарифи" (базові 10%), додаткові мита проти Мексики, Китаю та Канади, а також останні тарифи "у відповідь" запроваджені 7 серпня.

Також зазначається, що остаточне скасування рішень Трампа могло б зобов’язати уряд повертати сплачені мита та перекроїти торговельні домовленості, тож посадовці застерегли суд від негайного їх скасування до ухвалення остаточного рішення через можливі зовнішньополітичні наслідки. Водночас Адміністрація Трампа паралельно готує альтернативні механізми запровадження мит, зокрема через секцію 232 Закону про розширення торгівлі, зауважує Bloomberg.

Раніше повідомлялось, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження з 7 серпня мит на імпорт товарів для майже 70 країн та ЄС за ставками від 10% до 50%.

Найвище мито 50% запроваджене для Бразилії, для Швейцарії тариф становить 39%, для Канади – 35%. Для решти країн, які були не згадані в документі, а отже і для України, діятиме базовий тариф 10%.