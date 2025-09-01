Бізнес задекларував 109 мільярдів податку на прибуток за пів року, – Гетманцев

За підсумками першого півріччя 2025 року підприємці задекларували до сплати 109,3 млрд грн податку на прибуток, що на на 11 млрд грн, або 11,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Близько 21,6 тис компаній (76,8% декларантів) визначили позитивне значення об’єкта оподаткування – це на 2,4 тис більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Водночас, кількість платників, які декларують збитки залишається практично незмінною (+43 платника), проте у відсотковому співвідношенні їх стало менше на 1,8 відсоткового пункта", – зауважив депутат.

Водночас Гетманцев додав, що рівень сплати податку за півріччя знизився до 1,35% (–0,08 в.п. до 2024 року) та попри зростання дохідності на 1,6 трлн грн, наразі не відбувається адекватного приросту реальних надходжень.

Раніше повідомлялось, що податківці знайшли 3,3 тисячі нелегальних працівників з початку року. Роботодавцям нарахували 25 мільйонів штрафів.