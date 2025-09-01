БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бізнес задекларував 109 мільярдів податку на прибуток за пів року, – Гетманцев

За пів року бізнес задекларував понад 109 млрд податку на прибуток

За підсумками першого півріччя 2025 року підприємці задекларували до сплати 109,3 млрд грн податку на прибуток, що на на 11 млрд грн, або 11,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Близько 21,6 тис компаній (76,8% декларантів) визначили позитивне значення об’єкта оподаткування – це на 2,4 тис більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Водночас, кількість платників, які декларують збитки залишається практично незмінною (+43 платника), проте у відсотковому співвідношенні їх стало менше на 1,8 відсоткового пункта", – зауважив депутат.

Читайте також: Землевласники на орендарі з початку року сплатили 25,5 мільярдів земельного податку. Це на 16% більше, ніж торік

Водночас Гетманцев додав, що рівень сплати податку за півріччя знизився до 1,35% (–0,08 в.п. до 2024 року) та попри зростання дохідності на 1,6 трлн грн, наразі не відбувається адекватного приросту реальних надходжень.

Раніше повідомлялось, що податківці знайшли 3,3 тисячі нелегальних працівників з початку року. Роботодавцям нарахували 25 мільйонів штрафів.

податки (2563) податкова (356) прибуток (1841) Гетманцев Данило (544)
