Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п’ятирічної перерви, – Bloomberg

Індія та Китай відновлять пряме авіасполучення між країнами.

Про це прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту ШОС, повідомляє Bloomberg.

Водночас термінів запуску авіарейсів він не уточнив.

Відповідний крок відбувається на тлі поступового потепління відносин між країнами, зокрема після запровадження США 50% мит на індійські товари та на тлі продовження американсько-китайського "перемир’я" у тарифній сфері, зазначає агентство.

Раніше у серпні сторони домовилися полегшити двосторонню торгівлю й інвестиції, а в липні Індія відновила туристичні візи для громадян КНР.

Прямі рейси між Індією та Китаєм були зупинені через пандемію COVID-19 і не відновилися після прикордонних зіткнень 2020 року. Через це, туристи вимушені користуватися хабами на кшталт Гонконга чи Сінгапура.

IndiGo вже заявила про готовність відкрити польоти після дозволу регуляторів, відновлення маршрутів очікують і в Air India та ін. компаніях. Раніше Індія й Китай погоджували перезапуск сполучення у січні та в червні, однак прогрес був повільним.

Раніше повідомлялось, що Індія зміцнює економічні зв’язки з Китаєм на тлі жорсткої політики Трампа, – Bloomberg.