Азійська промисловість сповільнюється під тиском мит Трампа, – Reuters

Нові опитування засвідчили скорочення промислової активності в більшості економік Азії на тлі підвищених мит США й ослаблення зовнішнього попиту, попри несподіване поліпшення показників у Китаї.

Водночас вналітики застерігають, що виробники, які раніше форсували відвантаження "на випередження", щоб встигнути відправити товари до набуття чинності рішеннями про запровадження мит, зіткнуться зі слабшими експортними замовленнями у найближчі місяці, зазначає Reuters.

Відтак, нразі на регіон одночасно тиснуть вищі мита США та конкуренція з дешевшим китайським експортом, зауважує агентство.

Зазначається, що індекс RatingDog China General Manufacturing PMI, що відображає оцінки настроїв бізнесу, підвищився у серпні до 50,5 з 49,5 у липні. В Японії PMI зріс до 49,7 з 48,9, але другий місяць поспіль лишився нижче 50, а нові експортні замовлення впали найшвидше з березня 2024 року. У Південній Кореї індекс становив 48,3 проти 48, фіксуючи сьоме поспіль скорочення.

Водночас в Індії виробництво зростало найшвидше більш ніж за 17 років, утім 50% мита США на низку індійських товарів загрожують збереженню таких же результатів в подальшому.

При цьому зазначається, що тиск частково пом’якшують останні міждержавні торговельні угоди з Вашингтоном, укладені з Японією та Південною Корею.

Раніше повідомлялось, що апеляційний суд США визнав глобальні мита Трампа незаконними, – Bloomberg.