Перевезення вантажів в Україні впали від початку року майже на 13%, – Держстат

За сім місяців 2025 року в Україні було перевезено 181,2 млн тонн вантажів, що на 12,6% менше ніж в минулому році.

Водночас загальний вантажообіг знизився сильніше – до 94,37 млрд тонн/км, що на 13,5% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна посилаючись на дані Держстату.

Зокрема, залізничним транспортом було перевезено 92,5 млн тонн вантажів або (-11% р/р). Водночас вантажообіг залізницею впав на 11,8% – 59,66 млрд тонн/км, що в "Укрзалізниці" пояснюють вищою часткою коротших перевезень у порти.

Автомобільні перевезення вантажів становили за звітний період 66,7 млн тонн (-11%), при цьому вантажообіг зменшився лише на 4%, що свідчить про зростання середньої дальності рейсів.

Крім того, транспортування вантажів трубопроводами зменшилося до 21,5 млн тонн (-21,6%; вантажообіг -29,2%), водним транспортом – до 0,5 млн тонн (-54,7%), а авіаційним – до 0,02 млн тонн (-19,8%).

Для порівняння, у 2024 році було зафіксовано 7,8% зростання обсягу вантажоперевезень, а вантажообіг зріс на 13% до 184,58 млрд тонн/км.

