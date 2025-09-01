Бізнес залучив пільгових кредитів на 55,3 мільярда від початку року, – Мінекономіки

Від початку року за програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 18,6 тис. позик на 55,3 млрд грн.

При цьому за минулий тиждень оформлено 567 кредитів на понад 1,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що найактивніше кредитуються переробна промисловість, агросектор, гуртова та роздрібна торгівля.

У 2025 році найбільші суми було спрямовано на:

розвиток переробної промисловості – 15,7 млрд грн;

інвестиційні кредити – 14,6 млрд грн;

фінансування в зонах високого воєнного ризику – 13,2 млрд грн.

Читайте також: Борги українців за комуналку перевищили 100 мільярдів, – Держстат

Загалом з лютого 2020 року бізнес уже залучив 123 тис. пільгових кредитів на близько 421,3 млрд грн, з яких понад 88 тис. на 331,7 млрд грн – від початку воєнного стану.

В регіональному розрізі найбільші обсяги припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області, уточнили у міністерстві.

Раніше повідомлялось, що "ПриватБанк" запустив нову програму фінансування інвестиційних проєктів для бізнесу. Які умови?