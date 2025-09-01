Бізнес поліпшив оцінки ділової активності, проте настрої залишаються песимістичними, – НБУ

Індекс очікування ділової діяльності бізнесу (ІОДА) зріс до 49 у серпні, порівняно із 48,3 у липні та 48,4 в серпні минулого року.

Це все ще менше нейтральних оцінок на рівні 50 пунктів, але відображує певне покращення оцінок перспектив у всіх секторах, повідомляє пресслужба НБУ із посиланням на опитування представників бізнесу.

На покращення оцінок підприємців вплинули жвавий споживчий попит, стабільність енергосистеми, уповільнення інфляції та сезонний фактор, зазначають в НБУ.

Водночас стримуючими факторами залишаються руйнування виробничих потужностей і інфраструктури, зростання витрат, підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та дефіцит кадрів.

Найоптимістичнішим був будівельний сектор, тут індекс зріс до 54 після 50,6 у липні. Згідно із даними опитування, будівельники очікують збільшення обсягів виробництва, нових замовлень і закупівель, послаблення обмежень щодо доступності підрядників.

Сектор торгівлі шостий місяць поспіль тримається вище 50 на тлі активного попиту та надходження врожаю: у липні індекс очікувань у цьому секторі зріс до 51,8 проти 51,2.

Оцінки у промисловості залишаються нижче нейтрального рівня – 48,7 проти 48,6 попереднього місяця, однак підприємства у цьому секторі покращили оцінки щодо експортних замовлень, незавершеного виробництва та залишків готової продукції.

Читайте також: Нацбанк вперше за місяць збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні

Сфера послуг хоч і зберігає найстриманіші настрої через логістику, дорожчу електроенергію та нестачу персоналу, але тут секторальний індекс піднявс до 47 з 45,8, пом’якшивши оцінки щодо нових замовлень.

Щодо подальшої динаміки цін, підприємства в сфері будівництва, торгівлі та послуг прогнозують помірне подорожчання власної продукції й послуг, тоді як промисловість очікує незначного прискорення. На ринку праці лише будівництво планує розширення штату, інші сектори налаштовані на скорочення.

Раніше повідомлялось, що велика мережа супермаркетів спорттоварів в Україні закривається. Які причини?