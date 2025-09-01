Китайські судна почали заходити в порт окупованого Севастополя попри міжнародні заборони

Китайський контейнеровоз з початку літа вже чотири рази заходив до порту Севастополя у тимчасово окупованому Криму, для завантаження російських товарів на експорт в обід санкцій.

Про це повідомляє Lloyd's List, пише ЦТС.

"За нашими даними, китайський контейнеровоз Heng Yang 9 (IMO: 1059979) здійснив чотири заходи з червня, підробляючи свій сигнал автоматичної ідентифікації", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Росія намагається відновити регулярні контейнерні відвантаження з порту тимчасово окупованого Севастополя, де раніше торгівля обмежувалася лише агропродукцією.

Зазначається, що частина вантажів у контейнерах виглядає як промислова продукція з тимчасово окупованого Донбасу, що опосередковано свідчить про відновлення залізничної логістики на підконтрольних окупантах територіях України.

Як повідомлялося, разом із тим Росія заявила про "відкриття" для іноземного судноплавства портів окупованих у 2022 році Маріуполя і Бердянська, однак юридично й етично така "нормалізація" не визнається міжнародним співтовариством.

Водночас згідно внутрішнього законодавства Китаю немає жодних перепон для бронювання рейсів до Севастополя, втім такі заходи суперечать резолюції Міжнародної морської організації від грудня 2023 року, яка закликає держави-члени інструктувати судна під своїми прапорами уникати подібних портів.

Для судновласників ЄС тимчасово окупований Севастополь формально заборонений ще від 2014 року після окупації Криму РФ, хоча так само є поодинокі випадки порушень цієї заборони, свідчать дані Lloyd's List.

