У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Сьогодні, 1 вересня, на території Києва через спекотну погоду введені обмеження руху вантажного транспорту.

Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн", – сказано в повідомленні.

Там додали, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Як повідомлялося, у Миколаївській області тимчасово, до 10 вересня, у період тривалої спекотної погоди (температура повітря понад +28°C) великоваговим транспортним засобам дозволено рух автомобільними дорогами Миколаївської області під час комендантської години.