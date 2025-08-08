У Миколаївській області тимчасово дозволили рух вантажівок під час комендантської години

У Миколаївській області тимчасово дозволили рух великовагових транспортних засобів автодорогами під час комендантської години.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської обласної державної адміністрації.

"Тимчасово, до 10 вересня 2025 року, у період тривалої спекотної погоди (температура повітря понад +28°C) великоваговим транспортним засобам дозволено рух автомобільними дорогами Миколаївської області під час комендантської години, крім випадків наявності реальної загрози життю та безпеці людей, інтересам суспільства чи держави", – сказано в повідомленні.

Там додали, що водіям і власникам великовагових транспортних засобів рекомендовано мати при собі та надавати на вимогу службових осіб супровідні документи на вантаж для забезпечення безперешкодного руху.

Розпорядження ухвалено з метою збереження дорожнього покриття у період спекотної погоди та недопущення скупчення великовагових транспортних засобів на відстійниках і уздовж автодоріг загального користування.

До того Миколаївська ОВА спільно з військовими відпрацьовувала звернення бізнесу і на їх прохання видавала перепустки на проїзд у комендантську годину транспортним засобам. Крім того, транспорт, що перевозить продукти з обмеженим терміном зберігання, має безперешкодний проїзд без перепусток.

Раніше повідомлялося, що на реконструкцію доріг в Україні за європейськими стандартами знадобиться понад 110 млрд євро.

Також повідомлялося, що за підсумками першого півріччя імпорт бітуму для ремонту та будівництва доріг в Україну збільшився на 27%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 39,4 тис. тонн.

Нагадаємо, на 2025 рік у державному бюджеті початково було передбачено 12,6 млрд грн на ремонт доріг, що на 26% менше порівняно з 2024 роком.

Але у квітні Кабінет Міністрів виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду на відбудову й утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах.

У травні уряд виділив додатково 2,78 млрд грн на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування.