В Україні збираються перезапустити ринок лотерей

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило проєкт ліцензійних умов для операторів лотерей, які чітко визначають "правила гри": хто і як отримує ліцензію, які вимоги до операторів лотерей та за якими умовами вони працюють.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Ліцензійні умови не ухвалювалися з 2013 року. Через це весь цей час ринок працював поза наглядом регулятора і не сплачував ліцензійні платежі – держбюджет щороку втрачав десятки мільйонів гривень. Ми плануємо змінити це найближчим часом. Нові ліцензійні умови дозволять перезапустити лотерейний ринок в Україні, що забезпечить додаткові надходження до держбюджету", – сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталя Денікеєва.

Документ, зокрема, передбачає:

вичерпні вимоги та перелік документів для отримання ліцензії оператором лотерей,

організаційні, технологічні та фінансові й інші стандарти роботи операторів,

вимоги до електронних систем та звітності,

правила розповсюдження та проведення державних лотерей.

Регулятором лотерейного ринку буде державне агентство "ПлейСіті".

Проект Ліцензійних умов опубліковано на сайті Мінцифри, і громадські обговорення триватимуть місяць.

"Після перезапуску ринку держава щороку зможе отримувати додатково десятки мільйонів гривень до державного бюджету лише від ліцензійних платежів операторів. Усі надходження від ліцензійних платежів і податків зі сфери азартних ігор та лотерей планують спрямовувати на посилення обороноздатності, зокрема на закупівлю дронів для Сил оборони", – зазначили в Мінцифри.

Раніше стало відомо, що в Україні цього року запустять державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор.

До того повідомлялося, що державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.