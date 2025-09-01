БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
197 2

В Україні збираються перезапустити ринок лотерей

Мінцифри збирається перезапустити ринок лотерей в Україні

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило проєкт ліцензійних умов для операторів лотерей, які чітко визначають "правила гри": хто і як отримує ліцензію, які вимоги до операторів лотерей та за якими умовами вони працюють.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Ліцензійні умови не ухвалювалися з 2013 року. Через це весь цей час ринок працював поза наглядом регулятора і не сплачував ліцензійні платежі – держбюджет щороку втрачав десятки мільйонів гривень. Ми плануємо змінити це найближчим часом. Нові ліцензійні умови дозволять перезапустити лотерейний ринок в Україні, що забезпечить додаткові надходження до держбюджету", – сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталя Денікеєва.

Документ, зокрема, передбачає:

  • вичерпні вимоги та перелік документів для отримання ліцензії оператором лотерей,
  • організаційні, технологічні та фінансові й інші стандарти роботи операторів,
  • вимоги до електронних систем та звітності,
  • правила розповсюдження та проведення державних лотерей.

Регулятором лотерейного ринку буде державне агентство "ПлейСіті".

Проект Ліцензійних умов опубліковано на сайті Мінцифри, і громадські обговорення триватимуть місяць. 

"Після перезапуску ринку держава щороку зможе отримувати додатково десятки мільйонів гривень до державного бюджету лише від ліцензійних платежів операторів. Усі надходження від ліцензійних платежів і податків зі сфери азартних ігор та лотерей планують спрямовувати на посилення обороноздатності, зокрема на закупівлю дронів для Сил оборони", – зазначили в Мінцифри.

Раніше стало відомо, що в Україні цього року запустять державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор.

До того повідомлялося, що державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.

Автор: 

ліцензія (765) лотерея (63) азартні ігри (207) Мінцифри (851)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лотерей???? ОМГ.. люди, вам нема куди дівати гроші? Віддайте їх Притулі чи Стерненко, вони їх витратять зі смаком. Донатьте на ЗСУ нормальним волонтерам.
показати весь коментар
01.09.2025 18:07 Відповісти
мабуть гетманцев скучив за своїм бізнесом.
показати весь коментар
01.09.2025 18:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 