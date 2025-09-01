Китайський банк перестав проводити платежі з Росії. Це один із останніх банків, який відкривав рахунки росіянам

Китайський банк Heihe Rural Commercial Bank, що 19 липня потрапив під санкції Європейського Союзу, з минулого тижня перестав приймати платежі від російських компаній.

Про це пише російське видання Ведомости, передає LIGA.net.

Інформацію підтвердили співрозмовники у двох російських банках і четверо імпортерів, які безпосередньо зіткнулися з проблемою.

За даними джерел, протягом місяця після введення обмежень розрахунки проводилися у звичайному режимі, проте минулого тижня платежі були зупинені.

Heihe був одним з небагатьох китайських банків, що відкривав кореспондентські рахунки для російських кредитних установ, які не перебували під санкціями.

Після зупинки роботи інших китайських банків саме сюди перейшла частина клієнтів малого та середнього бізнесу з Росії.

Як повідомлялося, раніше більшість банків Таїланду припинили масове відкриття рахунків громадянам Росії.

До того клієнти найбільшого європейського цифрового банку Revolut почали отримувати повідомлення, що банк більше не приймає переказів із Росії навіть через треті країни, наприклад Казахстан.

Раніше стало відомо, що російський бізнес зіткнувся з новою хвилею проблем в Об'єднаних Арабських Еміратах, які після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України стали великим хабом для "паралельного імпорту" та фінансових зв'язків Росії із зовнішнім світом. Так, останніми місяцями банки ОАЕ запустили "зачистку" компаній з РФ, кількість яких у країні перевищила 4 тис., а також посилили контроль за платежами.

Перед тим стало відомо, що російським імпортерам почали масово блокувати рахунки.

Наприкінці липня повідомлялося, що зареєстрована в Литві платформа, заснована двома громадянами Росії, дозволила десяткам мільйонів євро надійти до Росії, таким чином оминаючи санкційні обмеження, які ускладнюють платежі російським компаніям.