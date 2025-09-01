"Укрзалізниця" за літо перевезла вдвічі більше військовослужбовців, ніж торік. ІНФОГРАФІКА

"Укрзалізниця" за період із червня до серпня включно перевезла 8,07 млн пасажирів проти 7,94 мільйонів за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Кількість перевезених військовослужбовців та членів їх родин через спецрезерв, доступний у застосунку "Армія+" та на сервісному сайті "Укрзалізниці" досягла 130,6 тис. осіб – вдвічі більше, ніж торік.

"Крім цього, ми перевезли більше дитячих груп – діти з батьками та супроводжуючими подорожували на відпочинок до гір, на відновлення і влітку 2025 року їх було 328,7 тис. – проти 205,7 тис. минулого року", – розповіли в "Укрзалізниці".

Там також зазначили, що компанії вдалося призначити додаткові поїзди за рахунок зменшення часу простою вагонів у депо, щоб додати місць пасажирам і забезпечити якомога більшу кількість подорожей.

Як повідомлялося, наприкінці серпня "Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу.

Нагадаємо, у четвер вранці, 28 серпня, російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру, тому низк поїздів рухатиметься із затримкою.

Як заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко, ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, проте його планується відновити.