У Нацбанку пояснили доцільність нової програми кредитування з МВФ

Через тривалі високі безпекові ризики та значні оборонні видатки дев’ятий перегляд чинної програми EFF у 2026 році значно ускладнений, тож більш доцільною є нова, довша за горизонтом програма.

Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про якусь перспективу наступних років, ця програма має більше фокусуватися на створенні умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом", – сказав він

Ніколайчук підкреслив, що нова програма так само має забезпечувати макроекономічну та фінансову стабільність і допомагати консолідувати підтримку міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету та оборони, з провідною роллю МВФ у координації.

Після восьмого перегляду EFF у червні дев’ятий і десятий перегляди було об’єднано в один дев’ятий, запланований на IV квартал 2025 року. Голова НБУ Андрій Пишний 21 серпня повідомив, що найближчими тижнями місія МВФ відвідає Київ для оцінки потреби в новій програмі та підготовки до об’єднаного перегляду.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF-2023-2027 та краще відповідати реаліям затяжної війни.

Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що наразі існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.