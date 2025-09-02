Індійський танкер зайшов завантажувати російський СПГ з підсанкційного заводу Arctic LNG 2, – Reuters

Минулого тижня на російському підсанкційному проєкті Arctic LNG 2 відбулося уже шосте цього року завантаження скрапленого газу (СПГ).

Це сталося невдовзі після того, як Китай, попри санкції, уперше отримав вантаж з цього проєкту для кінцевого споживача з моменту запуску заводу торік, повідомляє Reuters.

Зазначається, що останню партію забрав танкер La Perouse, який прибув 27 серпня, завантажився і відбув 30-31 серпня. La Perouse знаходився під санкціями у Великій Британії з вересня минулого року через залучення до російських енергетичних проектів. Власник судна зареєстрований в Дубаї.

Останнє підсанкційне судно, Arctic Vostok – нині стоїть на якорі біля плавучого сховища Koryak у Камчатському краї, що може свідчити про чергову перевалку вантажу. Koryak FSU використовується для зберігання СПГ з Arctic LNG 2, а вантаж, який минулого тижня отримав Китай, було відвантажено саме звідти.

Власником та оператором танкера Arctic Vostok вказані дві індійські компанії, зареєстровані в Індії. При цьому зазначається, що це судно ще з минулого року перебуває під санкціями США.

Раніше повідомлялось, що Китай вперше придбав російський СПГ, з підсанкційного заводу Arctic LNG 2, – Bloomberg.