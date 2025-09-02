"Кілька сотень мільярдів": Нацбанк оцінив потенціал фінансування бюджету через ОВДП

Внутрішній борговий ринок зберігає ресурс для покриття дефіциту бюджету, однак його потенціал вимірюється лише "парою сотень мільярдів гривень" і не здатен закрити всі потреби.

Таким чином основне фінансове навантаження й надалі лягатиме на міжнародних партнерів, заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Ми точно не можемо говорити про дві крайності. Перша – що ми вичерпали повністю ресурс боргового ринку. Ні, точно ні – потенціал у нього залишається, і Міністерство фінансів може на нього покладатися. Друга – що цей ресурс є бездонним. За нашими оцінками, потенціал ринку може вимірюватися парою сотень мільярдів гривень, але точно вони не зможуть покрити всі потреби бюджету", – сказав Ніколайчук.

За його словами, поточна ліквідність і глибина ринку дають Мінфіну змогу залучити необхідні обсяги без додаткових кроків з боку Нацбанку.

"Водночас, якщо ми будемо бачити необхідність підтримати колег з уряду, ми ще раз зможемо відкалібрувати параметри нашого операційного дизайну і параметри нормативів обов'язкового резервування, щоб полегшити завдання Мінфіну", – додав він.

При цьому потреба в такій підтримці залежатиме від реалізації планів наприкінці року та умов ринку.

Наприкінці липня парламент збільшив "чисте" фінансування бюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд до 250 млрд грн. Проте побоювання щодо надмірної частки держпаперів у банках Ніколайчук відкинув, наголосивши на ринковості умов і на тому, що ризики перебувають під наглядом НБУ.

"Крім того, із вересня запроваджується новий коефіцієнт левериджу (LR), що передбачає додаткове покриття ризиків нарощування позабалансових зобов’язань, державних цінних паперів та інструментів НБУ. Згідно з тестовими розрахунками більшість банків без проблем виконають нову вимогу і зможуть надалі нарощувати ці операції, передусім вкладення в ОВДП", – повідомив Ніколайчук.

Він додав, що частка державних цінних паперів в активах залишається на "довоєнних" рівнях.

"З огляду на сукупність цих факторів, досить висока частка ОВДП у балансах банків наразі не створює ризиків для їхньої діяльності", – підсумував перший заступник голови НБУ.

