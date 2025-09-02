Індія шукає нових покупців на свої ліки у Росії та Бразилії через мита Трампа, – Reuters

Індія планує збільшити експорт фармацевтичної продукції до Росії, Бразилії та Нідерландів, щоб зменшити залежність від США на тлі невизначеності з американськими тарифами.

Наразі США забезпечують понад третину індійського фармакологічного експорту, обсяги продажів на цьому ринку у 2025 фінансовому році зросли на 20% – до близько $10,5 млрд, повідомляє Reuters.

За даними уряду країни, Велика Британія є другим ринком збуту для Індії з $914 млн продажів, далі йдуть Бразилія – $778 млн, Нідерланди – $616 млн і Росія – $577 млн.

Читайте також: В уряді Індії відповіли на вимогу США зменшити імпорт російської нафти

Наразі влада та бізнес розрахували, що наявні виробничі потужності дозволяють збільшити експорт на нові ринки приблизно на 20%, однак вони все одно не зможуть замінити доходи зі США. В цьому випадку може йтися лише про додаткові точки зростання. Регуляторні бар’єри, які заважають збільшенню експорту індійських ліків, планують обговорити на міжнародній фармвиставці в Нью-Делі.

Паралельно з цим, Нью-Делі стимулює збут ліків до Великої Британії після укладання угоди про вільну торгівлю – уряд очікує "відчутне" зростання закупівель дженериків та активних фармацевтичних інгредієнтів системою Національною службою охорони здоров’я країни.

Раніше повідомлялось, що Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п’ятирічної перерви, – Bloomberg.