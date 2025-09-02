"Відважна 3": В Україні запустили програму грантів на цифрову трансформацію жіночого бізнесу

Розпочався прийом заявок на новий сезон національного акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу".

Програма орієнтована на діючих підприємиць МСБ, які хочуть автоматизувати процеси, впровадити цифрові рішення та вийти на нові ринки, йдеться в пресрелізі Мінцифри.

Зазначається, що загальний розмір фонду підтримки складе 6 млн грн, а дедлайн подання заявок визначено на 17 вересня 2025 року.

Навчання триватиме 14 тижнів і поєднає лекції, практичні завдання та менторство у двох форматах: відкритий національний лекторій онлайн і поглиблений лекторій із конкурсний відбором, тестом на цифрову зрілість і менторським супроводом.

Освітня програма охоплює блоки "Мислення цифрової ери", "Технології цифрової трансформації", "Безпека й цифрова інфраструктура" та "Управління цифровими змінами", передбачено психологічний модуль.

Фінансова підтримка буде розділена між 14-ма півфіналістками, які отримають по 300 000 грн. Також ще три учасниці національного лекторію отримають по 100 000 грн (за умови проходження тесту та подання фінальної презентації). На Grand Pitch Day 10 фіналісток змагатимуться за головну винагороду в 1,5 млн грн.

Також технологічні партнери нададуть спецумови співпраці:

"Вчасно" – е-документообіг,;

SendPulse – безоплатний доступ до CRM, email-розсилок, чатботів тощо на час навчання;

для переможниці – додатковий грант 200 000 грн на інструменти SendPulse протягом року.

У Мінцифри додали, що за перші два сезони до "Відважної" долучилися 8 тис. жінок та 49 підприємиць залучили гранти на 6,5 млн грн. Новий сезон фокусується на підвищенні цифрової зрілості бізнесів та масштабуванні експорту.

Раніше повідомлялось, що у "Дії" з’явилася можливість отримати грант на розвиток закладу дошкільної освіти