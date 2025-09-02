Tesla Ілона Маска восьмий місяць поспіль втрачає продажі в Європі

Продажі американської компанії Tesla в Європі в серпні цього року продовжили знижуватися – вже восьмий місяць поспіль.

Про це пише enkorr.

Основними причинами падіння продвжів стали жорстка конкуренція з боку китайської компанії BYD, обмежений модельний ряд американської компанії, а також негативна реакція споживачів на політичну активність генерального директора Ілона Маска.

Водночас Норвегія, Іспанія й Португалія стали винятками – там зафіксовано зростання.

Як зазначається, Tesla не випускала нових моделей для масового ринку з моменту запуску Model Y 2020 року. Тим часом китайські виробники й традиційні автовиробники активно заповнюють ринок новими електромобілями.

За даними Reuters, у серпні реєстрації нових автомобілів Tesla у Франції знизилися на 47,3% у річному вимірі, тоді як загальний ринок зріс на 2,2%. У Швеції падіння становило понад 84%, у Данії – 42%, у Нідерландах – 50%, а в Італії – 4,4%.

Натомість у Норвегії, де електромобілі домінують на ринку, реєстрації Tesla зросли на 21,3%. Однак BYD показала ще вищий результат – +218%. У Португалії після семи місяців падіння реєстрації Tesla зросли на 28,7%.

В Іспанії, де діють субсидії на електромобілі до 7 тис. євро, продажі Tesla зросли на 161% – до 1 435 авто, порівняно з 549 у серпні 2024 року.

Проте китайська BYD перевершила цей показник: +400% – до 1 827 авто. Загалом з початку року продажі BYD в Іспанії зросли на 675% – до 14 181 авто, тоді як Tesla – на 11,6%, до 9 303 авто.

Представники Tesla в Європі раніше пояснювали падіння продажів переходом на оновлену версію Model Y – найпопулярніший автомобіль у Європі 2023 року. Поставки нової версії стартували в червні, але в серпні продажі Model Y у Данії знизилися на 46,5%, а у Швеції – на 87%.

Окрім того, конкурентні проблеми Tesla загострилися через політичну активність Маска – він фінансово підтримав перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США й відкрито підтримував ультраправі партії в Європі. Це викликало гостру негативну реакцію серед споживачів, особливо в країнах із високими стандартами сталого розвитку.

Раніше повідомлялося, що загальна кількість реєстрацій нових автомобілів американської Tesla в Європі в липні склала 8 837, що на 40% менше, ніж у попередньому році. При цьому китайська BYD зафіксувала 13 503 нові реєстрації в липні, що на 225% більше, ніж торік.

Нагадаємо, акції американської компанії Tesla впали майже на 8% 7 липня, після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США вчергове викликали занепокоєння щодо його відданості майбутньому компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.