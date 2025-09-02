В Іспанії від початку року зафіксували понад 500 годин від’ємних цін на електроенергію. Як це можливо?

Кількість цін на електроенергію в Іспанії з негативним рівнем уже вдвічі перевищила загальний показник минулого року після різкого зростання виробництва сонячної енергії. Так, цього року в країні було 503 години від'ємних цін. Для порівняння, у Німеччині цей показник становив 451, а у Франції – 436.

Про це пише Bloomberg.

При цьому виробництво сонячної енергії в Іспанії перевищувало 20 ГВт протягом майже двох третин днів цього літа.

Перші від'ємні ціни були зафіксовані в Європі майже два десятиліття тому, але це явище поширилося за останні кілька років, оскільки розширення дешевих відновлюваних джерел енергії продовжує перевантажувати енергосистему. Це свідчить про те, що для поглинання різкого зростання поставок потрібні більш масштабні сховища енергії, що також знижує прибутковість інвесторів від виробництва електроенергії.

Хоча інвестори стикаються з нижчою прибутковістю, деякі споживачі з більш гнучкими тарифами отримують свої вигоди. Середня ціна на добу наперед в Іспанії на сьогодні знизилася на третину порівняно з попереднім роком.

Від'ємні ціни виникають тоді, коли пропозиція перевищує попит і виробникам доводиться фактично "платити", щоб їхню електроенергію прийняли в мережу. Масове впровадження відновлювальних джерел енергії, особливо сонячних електростанцій, призводить до перевиробництва електроенергії в певні періоди. Коли виробляється більше електроенергії, ніж споживається, ціни падають нижче нуля. Це добре для споживачів, але створює збитки для інвесторів і змушує часто знижувати генерацію електроенергії на атомних станціях.

"Ціни на сонячну енергію – дохід, який можуть зафіксувати сонячні генератори, – значно впали через зростання від'ємних цін на добу наперед. Це збільшує ризик уповільнення зростання сонячних потужностей", – заявила провідна аналітикиня Energy Aspects Ltd. Сабріна Кернбіхлер.

Найбільше падіння ціни на електроенергію в Іспанії сягало -15 євро/МВт-год. У Німеччині весною цього року вона падала до -250 євро/МВт-год.

Як повідомлялося, Україна в серпні цього року збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем – до 450 тис. МВт-год. Від початку інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E – з березня 2022 року – показник експорту електроенергії за місяць є рекордним.

До того стало відомо, що ціни на електроенергію в Україні були найвищими у Європі більше половини серпня.