Росія буде експортувати північних оленів до Китаю. Путін використовує їхні роги, щоб не старіти

Росія отримала можливість експортувати до Китаю живих північних оленів та їхні роги – панти.

Відповідні протоколи підписали Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ та Головне митне управління Китаю під час візиту президента РФ Владіміра Путіна до Пекіна, передає The Moscow Times.

У Китаї хвости оленів використовуються для приготування препаратів від хвороб нирок, плацента – головний інгредієнт супу для потенції, а молоді роги застосовують при створенні препаратів, що уповільнюють старіння та підвищують працездатність.

Раніше англійська The Times повідомляла, що нетрадиційна медицина викликала інтерес Путіна, і 72-річний російський президент нібито регулярно приймає ванни з екстрактом крові з пантів сибірських оленів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін теж не молодий, і Путін старший за нього всього на вісім місяців. Середня тривалість життя чоловіків у Росії становить 67 років.

Прийняття ванн нібито має омолоджуючий ефект і покращує чоловічу потенцію. У рамках процедури роги зрізують із живих тварин щорічно.

Про те, що оточення Путіна охоплене нав'язливою ідеєю продовження життя, з посиланням на близькі до Кремля джерела писало російське видання "Медуза". За даними видання, минулого року один із чиновників з оточення президента доручив російським вченим розробити кошти проти старіння.

За словами джерел "Медузи", Міністерство охорони здоров'я Росії вимагало від науково-дослідних інститутів якнайшвидше звітувати про роботу з боротьби з когнітивними та сенсорними розладами, клітинним старінням та остеопорозом, а також щодо зміцнення імунної системи.

"Нас попросили терміново відправити всі наші розробки, і лист прийшов, скажімо так, сьогодні, але все потрібно було відправити ще вчора", – розповідав один із дослідників.

Раніше стало відомо, що росіяни з 15 вересня матимуть змогу в'їжджати до Китаю без візи, а для відвідування країни терміном до 30 діб знадобиться лише закордонний паспорт.

До того повідомлялося, що китайський банк Heihe Rural Commercial Bank, що 19 липня потрапив під санкції Європейського Союзу, з минулого тижня перестав приймати платежі від російських компаній.