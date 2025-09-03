БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія буде експортувати північних оленів до Китаю. Путін використовує їхні роги, щоб не старіти

Путін домовився про експорт північних оленів до Китаю

Росія отримала можливість експортувати до Китаю живих північних оленів та їхні роги – панти.

Відповідні протоколи підписали Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ та Головне митне управління Китаю під час візиту президента РФ Владіміра Путіна до Пекіна, передає The Moscow Times.

У Китаї хвости оленів використовуються для приготування препаратів від хвороб нирок, плацента – головний інгредієнт супу для потенції, а молоді роги застосовують при створенні препаратів, що уповільнюють старіння та підвищують працездатність.

Раніше англійська The Times повідомляла, що нетрадиційна медицина викликала інтерес Путіна, і 72-річний російський президент нібито регулярно приймає ванни з екстрактом крові з пантів сибірських оленів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін теж не молодий, і Путін старший за нього всього на вісім місяців. Середня тривалість життя чоловіків у Росії становить 67 років.

Прийняття ванн нібито має омолоджуючий ефект і покращує чоловічу потенцію. У рамках процедури роги зрізують із живих тварин щорічно.

Про те, що оточення Путіна охоплене нав'язливою ідеєю продовження життя, з посиланням на близькі до Кремля джерела писало російське видання "Медуза". За даними видання, минулого року один із чиновників з оточення президента доручив російським вченим розробити кошти проти старіння.

За словами джерел "Медузи", Міністерство охорони здоров'я Росії вимагало від науково-дослідних інститутів якнайшвидше звітувати про роботу з боротьби з когнітивними та сенсорними розладами, клітинним старінням та остеопорозом, а також щодо зміцнення імунної системи.

"Нас попросили терміново відправити всі наші розробки, і лист прийшов, скажімо так, сьогодні, але все потрібно було відправити ще вчора", – розповідав один із дослідників. 

Раніше стало відомо, що росіяни з 15 вересня матимуть змогу в'їжджати до Китаю без візи, а для відвідування країни терміном до 30 діб знадобиться лише закордонний паспорт.

До того повідомлялося, що китайський банк Heihe Rural Commercial Bank, що 19 липня потрапив під санкції Європейського Союзу, з минулого тижня перестав приймати платежі від російських компаній.

