Світові ціни на нафту залишаються поблизу місячних максимумів на тлі нових санкцій США, – Reuters

Ціни на нафту дещо просіли, однак лишаються біля місячних максимумів після запровадження США санкцій проти мережі судноплавних компаній і танкерів, що, за даними Вашингтона, маскували іранську нафту під іракську.

Станом на ранок середи, нафта етелонного сорту Brent дешевшала на 0,3% і торгувалась по $68,95 за барель, ціна американського сорту WTI знижувалася на 0,22% – до $65,43 за барель, повідомляє Reuters.

Ринок підтримують очікування можливе зменшення пропозиції через санкції, а основна увага трейдерів зміщена до майбутньої зустрічі частини країн ОПЕК+ 7 вересня, проте аналітики наразі не прогнозують нових рішень картелю щодо збільшення квот на видобуток.

Читайте також: Світові ціни на нафту зростають через ризики нових українських ударів по експорту з Росії, Reuters

Додатковим чинником підтримки виступають очікування скорочення запасів нафти та бензину у США. Водночас слабкі макроекономічні дані частково обмежують потенціал зростання, оскільки виробництво у США скорочується уже шостий місяць поспіль, а підвишені мита тиснуть на ділову активність та очікування щодо збереження сильного попиту на нафту в майбутньому.

Раніше повідомлялось, що Росії доводиться знижувати ціну нафти для Індії та Китаю.