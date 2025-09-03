БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Світові ціни на нафту залишаються поблизу місячних максимумів на тлі нових санкцій США, – Reuters

Світові ціни на нафту тримаються поблизу місячних максимумів на тлі санкцій США

Ціни на нафту дещо просіли, однак лишаються біля місячних максимумів після запровадження США санкцій проти мережі судноплавних компаній і танкерів, що, за даними Вашингтона, маскували іранську нафту під іракську.

Станом на ранок середи, нафта етелонного сорту Brent дешевшала на 0,3% і торгувалась по $68,95 за барель, ціна американського сорту WTI знижувалася на 0,22% – до $65,43 за барель, повідомляє Reuters.

Ринок підтримують очікування можливе зменшення пропозиції через санкції, а основна увага трейдерів зміщена до майбутньої зустрічі частини країн ОПЕК+ 7 вересня, проте аналітики наразі не прогнозують нових рішень картелю щодо збільшення квот на видобуток.

Читайте також: Світові ціни на нафту зростають через ризики нових українських ударів по експорту з Росії,  Reuters

Додатковим чинником підтримки виступають очікування скорочення запасів нафти та бензину у США. Водночас слабкі макроекономічні дані частково обмежують потенціал зростання, оскільки виробництво у США скорочується уже шостий місяць поспіль, а підвишені мита тиснуть на ділову активність та очікування щодо збереження сильного попиту на нафту в майбутньому.

Раніше повідомлялось, що Росії доводиться знижувати ціну нафти для Індії та Китаю.

