Місія МВФ прибула до Києва, попереду 7-8 днів переговорів

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), як працюватиме в Україні протягом наступного тижня.

Про це заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован повідомив у Facebook.

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", – написав він вранці в середу.

За словами Рашкована, місія перебуватиме в Україні 7-8 днів. Він не розкрив деталі порядку денного, однак підкреслив, що графік насичений і передбачає численні зустрічі.

Читайте також: У Нацбанку пояснили доцільність нової програми кредитування з МВФ

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF-2023-2027 та краще відповідати реаліям затяжної війни.

Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що наразі існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.