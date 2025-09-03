Тарифи Трампа загрожують відновленню хімічної промисловості у Європі, – Reuters

Європейські виробники хімічної продукції знову стикаються з періодом турбулентності, оскільки імпортні мита США на товари з ЄС порушили ланцюги постачання, а клієнти почали відкладати нові замовлення.

Це створює значні загрози для галузі, яка досі не відновилася від наслідків енергетичної кризи 2022 року, повідомляє Reuters.

Підвищені витрати на газ і електроенергію, а також проблеми ключових споживачів хімії в автопромі, машинобудуванні та товарах широкого вжитку вже призвели до закриттів виробничих майданчиків і скорочень у секторі обсягом 655 млрд євро.

За даними LSEG, прибутки європейських хімічних компаній у третьому кварталі можуть знизитися ще на 5% після падіння на 22% у другому. Аналітик Metzler Research Томас Шульте-Форвік називає поєднання тарифів США та жорсткої конкуренції з Азії "токсичним коктейлем" для цін та маржинальності бізнесу.

Найбільші гравці на кшталт BASF, Brenntag і Lanxess частково захищені завдяки сильній присутності у США, але й вони фіксують обережну поведінку клієнтів і коротші горизонти планування.

BASF у липні знизила річний прогноз, зазначивши, що ряд замовників тепер бронюють продукцію на тижні, а не на 3-4 місяці. Водночас голова Brenntag Крістіан Кольпайтнер попереджає про ризик напливу дешевших китайських хімікатів до Європи, якщо експортери з КНР перенаправлятимуть потоки з США у разі зростання мит після завершення тарифного перемир'я 10 листопада.

Зазначається, що минулого року ЄС експортував до США хімії на близько 40 млрд євро при імпорті майже 30 млрд, а близько третини виручки галузі, приблизно 224 млрд євро, генерується за межами ЄС.

"Європа менше експортуватиме, ніж у минулому", вважає Арне Раутенберг з Union Investment. Керівник Lanxess Маттіас Закерт допускає стабілізацію попиту до кінця року, але менші компанії вже рахують втрати: у сімейної Hobum Oleochemicals зірвався контракт з потенційним клієнтом у США, що міг компенсувати слабкість європейського автопрому. "Надійності більше немає. А це отрута для проєктів і інвестицій", каже гендиректор Арнольд Мергель.

