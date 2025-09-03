40% імпорту підпадає під податкові звільнення, лише половина обсягу – товари для оборони, – Митна служба

У серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 61,8 млрд грн митних платежів, що на 10,7 млрд грн більше, ніж торік.

Водночас обсяг звільнень від сплати митних платежів становив 24,6 млрд грн, що відповідає 39,7% від загальної кількості імпортних операцій, повідомляє Держмитслужба.

У структурі пільг найбільшу частку сформував імпорт товарів оборонного призначення, на який припало 46% або 11,3 млрд грн від загальної суми звільнень.

На другому місці – звільнення для тютюну для виробництва тютюнових виробів в Україні (23% або 5,7 млрд грн).

Звільнення від ввізного мита в рамках угод про вільну торгівлю забезпечили 13% або 3,3 млрд грн загального обсягу.

Крім того, пільги під час ввезення електромобілів становили 7% або 1,7 млрд грн, товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури додали ще 6% або 1,5 млрд грн. Всі інші пільги склали ще 5% або 1,1 млрд грн.

