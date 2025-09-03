Україна може уникнути рецесії після завершення війни: У Нацбанку назвали три причини для оптимізму

Збереження високих видатків на оборону, реалізація євроінтеграційних планів та інтеграція ветеранів у мирне життя дозволять Україні після завершення війни уникнути рецесійних явищ та отримати прискорене економічне зростання.

Про це перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що все-таки нам вдасться уникнути рецесійних явищ і після закінчення активних бойових дій мати навіть прискорення економічного зростання, попри від'ємний фіскальний імпульс на тлі скорочення видатків на оборону", – висловив сподівання перший заступник голови НБУ.

Водночас він визнав, що після завершення війн багато країн стикалися з багаторічними рецесіями, пов'язаними з необхідністю фіскальної консолідації після років високих видатків на війну.

"На нашу думку, цей міжнародний досвід менш релевантний для України", – вважає Ніколайчук.

По-перше, в Нацбанку припускають, що видатки на оборону в Україні з огляду на безпекові ризики залишаться високими, хоча і будуть меншими, ніж під час повномасштабної війни. При цьому частково їх допоможуть профінансувати партнери, сподіваються в НБУ.

"Ми розраховуємо, що наші міжнародні партнери, насамперед європейські, забезпечуватимуть значну частину фінансування української армії, яка насправді захищатиме не тільки Україну, але й увесь європейський континент", – пояснив Ніколайчук.

По-друге, уникнути рецесії має допомогти реалізація євроінтеграційних планів України.

"Тому ми можемо розраховувати як на продовження притоку офіційного фінансування, так і на приватний капітал", – пояснив перший заступник голови НБУ.

По-третє, у Нацбанку розраховують, що реінтеграція колишніх військових у мирне життя відбуватиметься досить швидкими темпами, на відміну від міжнародного досвіду після Другої світової війни чи після війн 90-х на Балканах.

"Сказати, що це буде легкий шлях, буде перебільшенням. Він насправді вимагатиме суттєвих зусиль за всіма напрямами, які я озвучив, як від суспільства, так і від влади. Але, на моє переконання, ці фактори дозволять нам піти своїм шляхом", – підсумував Ніколайчук.

Як повідомлялося, від початку року Нацбанк вже тричі погіршував макропрогноз.

В результаті оцінка зростання ВВП на 2025 рік була знижена з 4,3% до 2,1%, на 2026 рік – з 4,6% до 2,3%, а прогноз інфляції на цей рік – з 6,9% до 9,7%.

В липні НБУ також погіршив оцінку зростання на 2027 рік – до 2,8% з 3,9%.