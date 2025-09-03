Львівський виробник показав новий вкорочений електробус на 90 пасажирів. ФОТОрепортаж
Львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181.
Ключова особливість машини – компактна довжина 10,2 м, що дозволяє ефективно працювати на міських маршрутах з інтенсивним трафіком, повідомлив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.
Електробус вміщує 90 пасажирів, має 30 посадкових місць, передбачене 1 місце для пасажира на візку.
За даними виробника, одного заряду батареї вистачає на 300–350 км, а повне заряджання триває до 5 годин. Транспорт підтримує режим рекуперації, тобто під час гальмування частина енергії повертається в акумулятори.
Кисилевський зауважив, що рівень локалізації нової моделі перевищує 40%, а реалізувати проєкт вдалося завдяки політиці "Зроблено в Україні": вимога до локалізації у публічних закупівлях, запроваджена у 2022 році, стала підставою для інвестицій у R&D і запуск серійного виробництва.
