НБУ лобіює внесення Росії до "сірого списку" Євросоюзу. Для чого це потрібно?

Національний банк України активно лобіює внесення Росії до "сірого списку" Європейського Союзу країн із неналежним контролем за відмиванням коштів.

Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Це дасть змогу встановити жорсткіші інституційні межі для контролю за фінансовими операціями з російськими елементами в Європейському Союзі і дати додатковий поштовх для наших інших міжнародних партнерів", – сказав Ніколайчук.

Він також наголосив, що Нацбанк продовжує домагатися включення РФ до "чорного списку" Групи з протидії відмиванню грошей (FATF).

"Включення Росії до "чорного списку" FATF – один з пріоритетів голови (Нацбанку Андрія Пишного, – ред.) з початку каденції. Він цю тему завжди підіймає на зустрічах із центробанкірами. Ми в НБУ на постійній основі працюємо над розширенням аргументації щодо необхідності такого рішення", – додав Ніколайчук.

Він нагадав, що за результатами останнього пленарного засідання FATF було наголошено на ризиках для міжнародної фінансової системи, після чого найбільші банки Індії почали відмовлятись обслуговувати компанії з російським слідом.

На початку червня цього року видання Financial Times із посиланням на посадовців Єврокомісії повідомило, що Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого "сірого списку", що може посилити фінансовий тиск на РФ. Попередня версія "сірого списку" включала Алжир, Анголу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу.

Однак 10 червня Європейська Комісія оприлюднила додатковий список країн із високим, які мають стратегічні недоліки у своїх національних режимах боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, і Росія до переліку не увійшла.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Євросоюз включив Росію до "чорного списку" податкових юрисдикцій.