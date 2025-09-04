Світові ціни на нафту знижуються через можливе підвищення видобутку країнами OПEК+, - Reuters

Ціни на нафту у четвер продовжують знижуватися після падіння на понад 2% попередньої сесії, оскільки ринок чекає на недільну зустріч OПЕК+, де можуть схвалити нове підвищення квот на видобуток.

Станом на ранок, еталонний сорт Brent знижується на 0,7% – до $67,14 за барель, WTI також втрачає 0,7% і дешевшає до $63,5 за барель, повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, вісім країн альянсу ОПЕК+ обговорять подальше збільшення квот, щоб відіграти частку ринку. На думку аналітиків ANZ, додаткові барелі у четвертому кварталі можуть поглибити прогнозований профіцит на ринку нафти в сезон слабкого попиту. З квітня OПЕК+ вже збільшив квоти на видобуток на понад 2,2 млн барелів на добу, окремо для ОАЕ квота зросла ще на 300 тис. б/д.

Боротьба за частку ринку означає більшу готовність миритися з нижчим діапазоном цін. За оцінкою Commonwealth Bank of Australia, Brent може закріпитися на $60-65, а WTI перейти до $50-60, що ускладнить зростання сланцевого видобутку у США.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту залишаються поблизу місячних максимумів на тлі нових санкцій США, – Reuters.