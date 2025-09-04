БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Підвищення тарифів
341 4

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги неминуче, питання у строках, – НБУ

жкг,комуналка,тарифи

Підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком для стабілізації державних фінансів.

Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

За його словами, Національний банк прагне досягати інфляційних цілей не адміністративними обмеженнями, а послідовною монетарною політикою, однак різкі цінові стрибки, зокрема в комунальній сфері, створюють додаткові ризики для економіки.

"Якщо говорити більш конкретно про коригування цін на житлово-комунальні тарифи, то ми також чудово розуміємо, що сьогоднішнє субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави. Це створює додатковий тиск на бюджет, на квазібюджетні баланси. Тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами", – пояснив перший заступник голови НБУ. 

Читайте також: Тарифи на електроенергію та опалення для населення поки не підвищуватимуть, – віцепрем’єр Кулеба

Водночас він зауважив, що більша прогнозованість і поступовість рішень у цій сфері дасть змогу уникати шоків для домогосподарств і економіки загалом.

НБУ у своїх інфляційних звітах наполягає, що повернення до ринкових цін для населення не варто відкладати надто далеко. Водночас регулятор очікує, що цього року чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води залишаться без перегляду.

Раніше повідомлялось, що дефіцит зовнішньої торгівлі України зростає: У Нацбанку назвали два шляхи вирішення проблеми.

Автор: 

Тарифи на воду (121) ЖКГ (55) НБУ (9554) тарифи (1367) електроенергія (4363) Тарифи на газ (723)
Коментувати
Так вже казали: у 2026 році саме МВФ підвищить тарифи. Це їхня ініціатива.
04.09.2025 12:58 Відповісти
Мвф ***** на тарифи,вони вимагають рехформ
04.09.2025 13:02 Відповісти
100 млрд заборгованість. Куди ж далі підвищувати?
04.09.2025 13:00 Відповісти
Скотиняки
04.09.2025 13:09 Відповісти

