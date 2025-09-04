Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги неминуче, питання у строках, – НБУ

Підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком для стабілізації державних фінансів.

Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

За його словами, Національний банк прагне досягати інфляційних цілей не адміністративними обмеженнями, а послідовною монетарною політикою, однак різкі цінові стрибки, зокрема в комунальній сфері, створюють додаткові ризики для економіки.

"Якщо говорити більш конкретно про коригування цін на житлово-комунальні тарифи, то ми також чудово розуміємо, що сьогоднішнє субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави. Це створює додатковий тиск на бюджет, на квазібюджетні баланси. Тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами", – пояснив перший заступник голови НБУ.

Читайте також: Тарифи на електроенергію та опалення для населення поки не підвищуватимуть, – віцепрем’єр Кулеба

Водночас він зауважив, що більша прогнозованість і поступовість рішень у цій сфері дасть змогу уникати шоків для домогосподарств і економіки загалом.

НБУ у своїх інфляційних звітах наполягає, що повернення до ринкових цін для населення не варто відкладати надто далеко. Водночас регулятор очікує, що цього року чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води залишаться без перегляду.

Раніше повідомлялось, що дефіцит зовнішньої торгівлі України зростає: У Нацбанку назвали два шляхи вирішення проблеми.