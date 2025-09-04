Україна зможе легко замінити пальне з Угорщини та Словаччини, – Куюн

За роки повномасштабної війни Україна вибудувала надійну і диверсифіковану систему постачання бензинів і дизпалива, тому навіть у випадку реалізації погроз урядів Словаччини та Угорщини зупинити постачання пального дефіциту на українському ринку не буде.

Про це директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн написав у своїй колонці для БізнесЦензора.

Він зауважив, що удари ЗСУ по нафтоперекачувальним станціям у РФ справді ефективні, адже вони впливають на експорт нафти, який живить російську економіку грошима для війни.

"Про ефективність українських атак першими повідомили угорські й словацькі чиновники. Вони здійняли істерику через припинення прокачування нафти "Дружбою", пригрозивши нам зокрема проблемами з відвантаженням дизпального. Справді, звідти ми отримуємо приблизно 10% нашого споживання цього нафтопродукту", – пише Куюн.

Водночас він наголосив, що навіть якщо ці погрози будуть реалізовані, це не вплине на ринок пального в Україні.

"Наш аналіз каналів імпорту пального в Україну свідчить, що ми здатні легко замістити не 10%, а всі 40% обсягів. Таку можливість ми маємо завдяки новій системі постачання пального, яку країна була змушена побудувати в результаті майже повного знищення росіянами "довоєнної" системи забезпечення нафтопродуктами", – зазначив Куюн.

Він пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ українські компанії налагодили постачання нафтопродуктів з Європи, звідки до 2022 року вони майже не імпортувалися. Куюн зауважив, що це стало можливим завдяки збільшенню флоту бензовозів більш ніж у чотири рази – до понад 6 тис. одиниць, а також розбудові залізничної інфраструктури для імпорту пального.

Окрема проблема, яку вдалося вирішити, це нестача європейських цистерн. Так, навесні 2022 року штаб з подолання кризи на паливному ринку на чолі з віце-премєр-міністром Юлією Свириденко ініціював дозвіл "Укрзалізниці" не тільки напряму імпортувати нафтопродукти, але й закупити парк євро-цистерн для підвищення оперативності постачань.

"Побудована тоді система й відповідні рішення дають нам упевненість у стабільності "паливного" імпорту і сьогодні. Нещодавно "Укрзалізниця" повідомила, що вперше доставила нафтопродукти з Німеччини. Це доповнило перелік напрямків постачання, який складається з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії", – зауважив експерт.

Він також нагадав, що за останні роки одна з українських компаній придбала морський перевалювальний комплекс для нафтопродуктів у Польщі, а польські та румунські постачальники суттєво розбудували інфраструктуру для постачання пального в Україну.

"У результаті Україна створила географічно й логістично диверсифіковану систему постачання пального, яка протягом останніх трьох років витримала кілька випробувань блекаутами, блокуваннями кордону польськими аграріями, обстрілами тощо. І саме ця система дозволяє не звертати уваги на погрози Орбанів і Фіцо", – додав Куюн.

Читайте також: "Напад на енергетичну безпеку": Сійярто побачив загрозу суверенітету Угорщини у відповіді Зеленського про "Дружбу"

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар погрожував зупинити постачання дизпалива в Україну у відповідь на удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" на території РФ. За його словами, словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, забезпечує 10% споживання дизпалива в Україні.

Нагадаємо, у серпні Словаччина та Угорщина кілька днів не отримували російську нафту через удари українських безпілотників по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території РФ.

Нагадаємо, вранці 18 серпня українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. 28 серпня роботу "Дружби" на цьому напрямку відновили.