Фонд держмайна виставив на продаж конфісковані квартири ексзаступника міністра юстиції

На приватизаційні аукціони виставлено дві квартири, конфісковані у колишнього заступника міністра юстиції Дмитра Ворони в межах справи № 991/6040/23, яку розглядав Вищий антикорупційний суд.

Фонд державного майна повідомив, що з об’єктів знято арешти, розпочато підготовку до продажу, торги відбудуться 29 вересня в системі "Prozorro.Продажі".

Йдеться про квартиру у Києві на вул. Саксаганського, 121, кв. 36, площею 67,5 м², а також про квартиру в місті Миргород Полтавської області на вул. Гоголя, 113, кв. 49, площею 53,7 м².

Кошти, отримані від аукціонів, спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що підсилить ресурси на відбудову інфраструктури та громад.

Хто такий Дмитро Ворона?

Дмитро Ворона – високопосадовець часів президентства Віктора Януковича. У 2010-2014 роках році очолював Державну міграційну службу, був заступником голови МВС, замміністра юстиції та керівником Держреєстраційної служби.

У 2019 стало відомо, що Дмитро Ворона отримав російське громадянство, а у лютому 2022 року був призначений радником гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова, а також став членом Ради федерації РФ від окупованої Запорізької області.

У травні 2023 року СБУ повідомила Вороні про підозру в пособництві державі-агресору.

