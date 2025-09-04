Запасів нафти в Росії залишилося на 25 років видобутку...

Нафтова економіка Росії, побудована на продажу за кордон нафти в обмін на технології та споживчі товари, доживає свої останні роки. Так, рентабельних доведених запасів нафти в Росії залишилося на 25 років базового видобутку.

Про це повідомив голова Роснедр Олег Казанов, передає The Moscow Times.

Із загального ресурсного потенаціалу з нафти, який Мінприроди РФ оцінює в 81,6 млрд тонн, рентабельні лише 13,2 млрд тонн, тобто близько 16%, випливає з оцінок російського відомства.

При цьому майже всі відкриті поклади нафти – 96% фонду надр – уже залучені до видобування.

"Якщо називати речі своїми іменами, ми практично всі об'єкти із запасами передали надрокористувачам. Як би ми не стимулювали видобуток на діючих родовищах, рано чи пізно вони закінчаться", – сказав Казанов.

Спроби знайти нові великі нафтові поклади в Росії рік у рік не дають результатів. Минулого року було відкрито 39 родовищ, проте їх сумарні запаси становили лише 21 млн тонн. За поточного видобутку (близько 520 млн тонн на рік) такий обсяг Росія викачує приблизно за два тижні.

При цьому російська влада бачить і визнає проблему. Згідно з Енергостратегією до 2050 року, яку в квітні затвердив уряд РФ, без суттєвих інвестицій та нових технологічних рішень вже найближчими роками видобуток нафти в країні може почати стрімко падати.

В інерційному сценарії з поточних 520 млн тонн на рік знизиться до 477 млн тонн до 2036 року, а до 2050 року – до 287 млн тонн. Експорт нафти при цьому доведеться скоротити в три рази – з 234 млн до 79 млн тонн на рік.

У "стрес-сценарії", який включає посилення західних санкцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів, до 2050 року Росія видобуватиме лише 171 млн тонн нафти щороку – втричі менше, ніж зараз. При цьому барелів для експорту зовсім не залишиться: його обсяг опуститься до нуля.

Як повідомлялося, раніше Міжнародне енергетичне агентство констатувало, що експорт сирої нафти та нафтопродуктів із Росії перебуває на надзвичайно низькому рівні, попри збільшення квот, поставивши під сумнів здатність країни підтримувати видобуток.

Із 3 вересня почала діяти нова цінова "стеля" для надання послуг для транспортування російської нафти морем – $47,6 за барель замість попередніх $60 (-20,7%).

Такж стало відомо, що доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу в серпні просіли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того Центробанк Росії спрогнозував обвал економіки в разі нових санкцій та падіння цін на нафту до $35.