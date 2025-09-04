Держслужба зайнятості запустила сервіс пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Як це працює?
Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.
Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.
Локальний штучний інтелект розроблений фахівцями Держслужби зайнятості. Він може не лише фільтрувати вакансії за описом, містом чи рівнем зарплати, шукати вакансію за ключовими словами, а й проаналізувати резюме та запропонувати вакансію.
"Якщо завантажити CV на сайт, система проаналізує ваш досвід, навички та освіту, та запропонує кар'єрні можливості", – пояснили в Держслужбі зайнятості.
Там наголосили, що перевагами нового сервісу є надійність, автономність та високий рівень конфіденційності.
"На відміну від глобальних платформ, цей інструмент гарантує повний контроль над даними: ваше резюме існує в системі лише протягом кількох секунд, необхідних для обробки, і автоматично видаляється одразу після добору вакансій. Це виключає будь-яку можливість використання вашої персональної інформації на сторонніх ресурсах", – розповіи в Службі про деталі роботи.
Крім того, локальна природа ШІ забезпечує його стабільність, незалежність від глобальних серверів та гнучкість у налаштуванні під унікальні потреби українського ринку праці.
Сервіс доступний за посиланням. Він поки працює в тестовому режимі.
Раніше повідомлялося, що в "Дії" почав працювати персональний ШІ-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.
Також стало відомо, що кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій, який об'єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних сайтів з пошуку роботи, на початку серпня становила 241 тис., а шукали нову роботу за допомогою Служби зайнятості 132 тис. осіб.
