В Україні на одного шукача роботи приходиться два вакансії, – Держслужба зайнятості

Кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій, який об'єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних сайтів з пошуку роботи, на початку серпня становила 241 тис., а шукали нову роботу за допомогою Служби зайнятості 132 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Як зазначається, кадрові консультанти Служби зайнятості пропонують шукачам роботи вакансії не тільки зі своєї бази, а загалом із Єдиного порталу. Таким чином на одного шукача роботи через державний сервіс припадає два вакантних робочих місця.

Окрім того, фахівці Служби зайнятості пропонують шукачам роботи можливості навчання, створення та розвитку власної справи.

Станом на 1 серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості налічувалося 241 тис. пропозицій роботи, що на 12 тис. більше, ніж станом на початок попереднього місяця, – це обумовлено сезонними коливаннями на ринку трудових ресурсів.

Найбільше вакансій цього року було за такими професіями, як продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар, фахівець, адміністратор, слюсар, електромонтер, вантажник та інші.

Водночас Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб.

Третина всіх шукачів роботи – це спеціалісти з вищою освітою, трішки більша кількість, або ж 36%, – люди з професійно-технічними дипломами.

Загалом дефіцит робочої сили обумовлений двома основними причинами: воєнними діями в країні та суттєвими змінами в економіці.

Також існує проблема регіонального дисбалансу. Для прикладу: в Києві на одного шукача роботи пропонується 24 вакансії, у Львівській області – 4 вакансії, у Київській області – 3 вакансії. Водночас у Миколаївській області чисельність шукачів роботи вдвічі перевищує кількість вакансій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні запустили програму грантів на цифрову трансформацію жіночого бізнесу.

Перед тим повідомлялося, що Державна служба зайнятості від початку дії програми, з серпня 2023 року, виплатила вже 267 млн грн понад 3 тис. роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тис. працівників із інвалідністю. Цього року профінансовано вже 134 млн грн.

У липні повідомлялося, що Державна служба зайнятості України цього року пропонувала 231 тис. вакансій із зарплатами до 230 тис. грн на місяць. Шукачі роботи могли обрати вакансію за 3303 професіями.

Раніше того місяця стало відомо, що від початку запуску восени минулого року експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де традиційно домінували чоловіки, вже понад 550 жінок розпочали навчання традиційно "чоловічим" професіям.