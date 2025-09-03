БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні на одного шукача роботи приходиться два вакансії, – Держслужба зайнятості

В Україні на одного шукача роботи приходиться два вакансії

Кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій, який об'єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних сайтів з пошуку роботи, на початку серпня становила 241 тис., а шукали нову роботу за допомогою Служби зайнятості 132 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Як зазначається, кадрові консультанти Служби зайнятості пропонують шукачам роботи вакансії не тільки зі своєї бази, а загалом із Єдиного порталу. Таким чином на одного шукача роботи через державний сервіс припадає два вакантних робочих місця.

Окрім того, фахівці Служби зайнятості пропонують шукачам роботи можливості навчання, створення та розвитку власної справи.

Станом на 1 серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості налічувалося 241 тис. пропозицій роботи, що на 12 тис. більше, ніж станом на початок попереднього місяця, – це обумовлено сезонними коливаннями на ринку трудових ресурсів.

Найбільше вакансій цього року було за такими професіями, як продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар, фахівець, адміністратор, слюсар, електромонтер, вантажник та інші.

Водночас Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб. 

Третина всіх шукачів роботи – це спеціалісти з вищою освітою, трішки більша кількість, або ж 36%, – люди з професійно-технічними дипломами.

Загалом дефіцит робочої сили обумовлений двома основними причинами: воєнними діями в країні та суттєвими змінами в економіці.

Також існує проблема регіонального дисбалансу. Для прикладу: в Києві на одного шукача роботи пропонується 24 вакансії, у Львівській області – 4 вакансії, у Київській області – 3 вакансії. Водночас у Миколаївській області чисельність шукачів роботи вдвічі перевищує кількість вакансій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні запустили програму грантів на цифрову трансформацію жіночого бізнесу.

Перед тим повідомлялося, що Державна служба зайнятості від початку дії програми, з серпня 2023 року, виплатила вже 267 млн грн понад 3 тис. роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тис. працівників із інвалідністю. Цього року профінансовано вже 134 млн грн.

У липні повідомлялося, що Державна служба зайнятості України цього року пропонувала 231 тис. вакансій із зарплатами до 230 тис. грн на місяць. Шукачі роботи могли обрати вакансію за 3303 професіями.

Раніше того місяця стало відомо, що від початку запуску восени минулого року експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де традиційно домінували чоловіки, вже понад 550 жінок розпочали навчання традиційно "чоловічим" професіям.

Автор: 

безробіття (373) Держслужба зайнятості (106) робота (946)
Топ коментарі
+4
бо за 20 копійок працювати нема дурних. Але роботодавцям це байдуже
03.09.2025 17:34 Відповісти
+3
Віталік з Хорватії знає про що каже
03.09.2025 17:48 Відповісти
+1
Ви якщо не в темі, то не меліть дурниць, причина в іншому - бо просто вже немає кому працювати, не знайдеш ані фрезерувальників, ані токарів, ані шліфувальників, технологів, інженерів, слюсарів, конструкторів, водіїв і т.д. Бо дядьків з досвідом в цих спеціальностях, а це вікова категорія 45-59 років, вже призвали до ЗСУ, хоча чоловіки 50-59 років більше толку принесуть на підприємствах в реальному секторі економіки, ніж зі своїми хворобами в армії. Офіс прикольних рішень водночас гробить і ЗСУ і реальний сектор економіки - дядьків 50+ з ККД який стрімиться до нуля гонять в армію, а молодих, які б і мали ставати до лав ЗСУ, як це робиться наприклад в Ізраїлі, випускають за кордон, бо соціологія та нещодавні протести показали, що більшість з них не голосуватиме за ZE.
03.09.2025 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дурниці кажеш? Зрозумій йолопе. що все відносно. Мій добрий приятель 50+ начебто працює у сервісному центрі із зарплатою 12 тис. грн на місяц, натомість як сантехнік він заробляє 5 тис. за день. Він піде робити у ЖЕК?
03.09.2025 17:57 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів що написав? До чого твоя висмоктана з пальця ситуація до цієї теми??? Зараз реальний сектор економіки (ФОПи, ТОВ і т.д.) які шукають спеціалістів готові платити нормальну конкурентну зарплатню, бо тупо не вистачає спеціалістів, беруть і пенсіонерів, аби лише людина була з досвідом. Водночас питання до тебе і до твого друга - якщо він такий крутий сантехнік що заробляє по 5 тис. на день, то чому він не працює сам на себе? Нащо йому той сервісний центр з 12 тис. на місяць? Щоб трудова книжка лежала в сервісному центрі поки він комусь сантехніку ремонтує??? І до чого ти ЖЕК приплентав ??? Для червоного слівця??
03.09.2025 18:16 Відповісти
А по професіях і зарплатах по регіонах?
03.09.2025 17:36 Відповісти
Няня, дитячий садочок- 8000, вихователь- 9500. Київ, робота кожен день з 8 до 18...
03.09.2025 18:24 Відповісти
а що ви хотіли? горе патріоти піднімають економіку заходу! плювати їм на Україну! лишень би своя дупа в теплі була!
03.09.2025 17:36 Відповісти
Загребское ТРО?
03.09.2025 17:56 Відповісти
Ще такого не бачив.
показати весь коментар
03.09.2025 18:11 Відповісти
А як там виходить, з отими «тіпіайями» від НацдержСлужби?? Бо вони їх так активно «ліпили», де попало, виключно заради грошей від грандів??
А тепер, он воно, як неловко!! Ні Богу свічка, ні чорту, кочерга!!??
Щось, на кшалт величного крадівництва з асфальту, від зеленського з групою осіб!!
03.09.2025 17:53 Відповісти
"В Україні на одного шукача роботи приходиться два вакансії" - це я зрозумів. На редакторі Цензор вирішив зекономіти.
03.09.2025 18:06 Відповісти
Там сейчас 2/3 вакансий это на войну
03.09.2025 18:06 Відповісти
В Україні жорсткий дефіцит висококваліфікованих низькооплачуваних кадрів
03.09.2025 18:12 Відповісти
Не хочуть йти в центр зайнятості, бояться призову, ухилянти. Поховались по квартирах, навіть дзвоники відімкнули, щоб не обісратися раптом хтось подзвонить.
03.09.2025 18:25 Відповісти

