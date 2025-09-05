Світові ціни на нафту падають третій день поспіль, – Reuters

Ціни на нафту у п’ятницю продовжили зниження третю сесію поспіль через можливе збільшення пропозиції та зростання запасів у США, що підживлює занепокоєння щодо попиту.

Станом на ранок п’ятниці ф’ючерси на Brent знизилися на 0,15% – до $66,89 за барель, WTI дешевшав на 0,2% – до $63,35. Від початку тижня Brent втратив 1,78%, WTI – 1% вартості, повідомляє Reuters.

Тиск на котирування нафти посилився через очікування, що країни ОПЕК+ на зустрічі у неділю можуть додатково збільшити квоти на видобуток, зазначили аналітики ANZ Research. За їхніми словами, на ринку шириться переконання, що група спробує повернути частку, втрачену останніми роками на користь американської сланцевої нафти.

Наразі сукупно країни ОПЕК+ видобувають близько половини світової нафти.

Додатковий тиск на ціни спричинили дані EIA, згідно з якими минулого тижня запаси сирої нафти у США зросли на 2,4 млн барелів, тоді як аналітики очікували їх зменшення. Аналітики BMI відзначили, що високі показники нафтопереробки підтримували ринок останніми місяцями, але найближчим часом очікується уповільнення зростання попиту та активізація сезонних ремонтів. Це, своєю чергою, зменшить переробку і попит на сиру нафту.

Водночас ризики постачання залишаються. За словами представника Білого дому, президент США Дональд Трамп у четвер заявив європейським лідерам, що Європа має припинити купувати російську нафту. Будь-яке скорочення експорту з Росії чи інші збої в поставках можуть знову підштовхнути ціни вгору.

